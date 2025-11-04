David Byrne atua em julho no festival CoolJazz em Cascais

O músico David Byrne, fundador dos Talking Heads, regressa a Portugal no próximo ano para um concerto no festival Cool Jazz, em julho, em Cascais, no qual irá apresentar o álbum “Who is the sky”, editado em setembro.De acordo com a promotora Live Experiences, num comunicado divulgado esta terça-feira, 4 de novembro, David Byrne atua no festival em 14 de julho de 2026.O alinhamento do espetáculo irá incluir, além de temas novos, “clássicos da sua carreira a solo e nos Talking Heads”. O músico regressa assim ao festival onde tinha atuado em 2018, “para um concerto guiado pelo maestro da teatralidade musical”. . David Byrne é um artista multidisciplinar, cuja carreira atravessa várias áreas. “Entre compor para dança e teatro, escreveu inúmeros livros sobre teoria musical e memórias da sua vida, somando participações no mundo do cinema. Fundou a editora Luaka Bop, que desempenhou um papel crucial na apresentação de artistas sul-americanos e africanos ao público ocidental”, recorda a promotora.Entre os vários prémios que já recebeu estão um Óscar, um Globo de Ouro e Grammy, os três pela banda sonora do filme “O Último Imperador”, de Bernardo Bertolucci, cuja autoria partilha com Ryûichi Sakamoto e Cong Su.Os bilhetes para o concerto de David Byrne no Ageas CoolJazz, cujos preços variam entre os 40 e os 65 euros, já estão à venda.O festival regressa ao Hipódromo Manuel Possolo e ao Parque Marechal Carmona entre 01 e 31 de julho de 2026.Para a edição de 2026 tinham já sido anunciados também os Jamiroquai, no dia 18 de julho, e Diana Krall, no dia 22.Na edição deste ano atuaram no festival artistas e bandas como Benjamin Clementine, Ezra Collective, Tindersticks, Slow J, Seal, Masego e Gilsons, entre outros.Cada uma das sete noites de CoolJazz incluiu quatro atuações, divididas por três palcos, começando com as Cascais Jazz Sessions, seguindo com uma primeira parte e o cabeça de cartaz, e terminando com as Late Nights.O festival Ageas CoolJazz teve também uma programação gratuita, as Cascais Lazy Sundays, que aconteceu aos domingos de julho no Jardim da Parada, em frente ao recinto.Há três novas confirmações no Rock in Rio: Cypress Hill, Grandson e Kaiser Chiefs