'Onde Nascem os Pirilampos': curta portuguesa na secção La Cinef.
'Onde Nascem os Pirilampos': curta portuguesa na secção La Cinef.
Cultura

Das curtas à realidade virtual

A produção portuguesa vai estar presente em Cannes com duas curtas-metragens, uma longa e ainda uma realização do artista multidisciplinar Vier na Competição Imersiva.
João Lopes
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Cinema
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