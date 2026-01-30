Mariana Tengner Barros e Noeli Kikuchi estão com Rafael Alvarez em palco. O coreógrafo também criou o cenário e os figurinos.
Mariana Tengner Barros e Noeli Kikuchi estão com Rafael Alvarez em palco. O coreógrafo também criou o cenário e os figurinos. Foto: Vítor Ferreira
Cultura

Dança contemporânea que celebra a beleza do efémero num cenário “hipnótico”

Espetáculo 'MONO-NO-AWARE' chega ao fim da sua carreira na sala Valentim de Barros/Jardins do Bombarda. Rafael Alvarez, o coreógrafo, há quase uma década que se inspira no Japão.
Carla Alves Ribeiro
Publicado a
Atualizado a
Loading content, please wait...
Dança
edição impressa
dança contemporânea
Rafael Alvarez

Artigos Relacionados

No stories found.
Diário de Notícias
www.dn.pt