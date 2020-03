Cultura: "O Estado vai cumprir o seu papel", garante ministra Graça Fonseca

"Estamos atentos. Eu estou atenta. Tudo faremos para vos apoiar neste momento de grande incerteza", diz a ministra da Cultura, Graça Fonseca, a todos os criadores e trabalhadores do setor cultural numa mensagem em vídeo publicada no site Cultura Covid-19, criado pelo Governo.

A ministra começa por sublinhar que vivemos uma situação inédita, "de não normalidade social", em que devemos ficar em casa, e que isto tem um particular impacto na cultura e nas artes, onde grande parte das atividades exigem que as pessoas saiam de casa e estejam com outras pessoas, seja para assistir a um espetáculo, ir ao cinema, ver uma exposição, ou visitar um museu ou um monumento.

"Todos temos visto nos últimos dias muitos artistas e criadores a continuarem a dar acesso, através de meios digitais, à dança, ao teatro, à música, à literatura, apoiando muito em especial os mais idosos, os que estão mais isolados, e as famílias que têm de ficar em casa com os seus filhos." A todos a ministra agradece "o muito que têm feito por nós".

"O Estado vai cumprir o seu papel", garante Graça Fonseca, lembrando que já foram aprovadas medidas para empresas, cooperativas, associações e profissionais independentes. A ministra destaca uma medida de apoio a todos os que viram a sua atividade cancelada e que podem ter acesso a uma prestação social e ao adiamento do pagamento da segurança social.

"Sabemos que a situação é grave e por isso estamos a trabalhar para concretizar mais medidas de apoio às entidades, aos artistas, aos criadores e aos técnicos que vivem um momento particularmente difícil", diz a ministra da Cultura, sem especificar ainda que medidas serão essas. A responsável apela à colaboração de todos e dá o exemplo da Direção Geral das Artes e dos Teatros Nacionais que mantiveram os seus compromissos com todas as entidades que viram a sua programação cancelada.

Alem deste site, o Governo criou um endereço de e-mail - cultura.covid19@mc.gov.pt - para esclarecer as dúvidas dos agentes culturais sobre os apoios disponíveis para o setor para fazer face às consequências da pandemia do novo coronavírus.

"Só juntos conseguiremos ultrapassar este enorme desafio que temos pela frente. Juntos vamos criar futuro na Cultura", apelou a ministra.