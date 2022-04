Cuca Roseta em digressão pelas nove ilhas dos Açores

Nove concertos. Um por cada ilha do arquipélago dos Açores. Este é o itinerário da próxima digressão da fadista Cuca Roseta. Com início a 20 de maio, na ilha de São Jorge, a fadista irá percorrer as várias ilhas com um espetáculo em cada. A digressão, que se faz com o apoio da empresa Açoreana (que comemora 130 anos), irá permitir que as receitas de cada concerto sejam totalmente revertidas para uma entidade de cada ilha.



Ao DN Cuca Roseta explicou que já há muito que tinha vontade de regressar aos Açores - já tinha estado em cinco ilhas - e agora com esta tour há a possibilidade de "poder cantar para as pessoas de cada uma das ilhas, nomeadamente a populações que não têm tanto acesso a espetáculos culturais, poder tocar com artistas da região e apoiar instituições sociais locais, tornam este projeto numa iniciativa de que me orgulho imenso". Em cada ilha, a fadista, que irá

A fadista irá levar o repertório do seu último álbum Meu, bem como fados mais conhecidos e populares, irá convidar um artista de cada ilha para participar nos concertos, juntando assim o seu fado à cultura e tradições locais.

A tour "Açores no Coração" termina no dia 10 de junho, dia de Portugal, com um concerto em Ponta Delgada, na ilha de São Miguel, no Coliseu Micaelense.

Conheça a data dos nove concertos da fadista: