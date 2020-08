"Crepúsculo" está de volta, agora contado do ponto de vista do vampiro Edward

Stephenie Meyer (segundo à direita) com os protagonistas da saga 'Crepúsculo' na apresentação do último filme, em 2012: Taylor Lautner (Jacob), Kristen Stewart (Bella) e Robert Pattinson (Edward)

Em 2008, depois dos primeiros 12 capítulos inacabados de Sol da Meia-Noite terem acabado na Internet, a autora norte-americana Stephenie Meyer pôs de lado o projeto. Mas agora, 15 anos depois de ter sido publicado o primeiro livro da saga Crepúsculo nos EUA, a versão dos acontecimentos do ponto de vista do vampiro Edward Cullen e de como se apaixona por Bella Swan vai finalmente ver a luz do dia.

As 752 páginas de Sol da Meia-Noite, editado em Portugal pela Asa, chegam às livrarias portuguesas esta quarta-feira, um dia depois da publicação nos EUA. Numa entrevista ao The New York Times, Meyer contou que achava que já ninguém tinha interesse na história. Contudo, quando anunciou a publicação, em maio, o seu site acabou bloqueado, tal a avidez dos fãs em conhecerem mais pormenores.

""Isso é realmente lisonjeiro, mas também angustiante", disse Meyer na entrevista. "Tenho a certeza de que as pessoas não vão conseguir ter exatamente aquilo que pensam que vão ter conseguir. Por causa de todo o tempo que passou, elas criaram nas suas cabeças o que pensavam que seria e ninguém pode responder a esse tipo de expectativa", acrescentou.

Se em Crepúsculo -- que deu início à saga de sucesso de mais três livros (Lua Nova, Eclipse e Amanhecer) que foram adaptados a cinco filmes com Kristen Stewart e Robert Pattinson nos principais papéis -- a história é contada do ponto de vista da adolescente, em Sol da Meia-Noite é a voz do vampiro que se ouve.

Sol da Meia-Noite

"O tempestuoso encontro entre Edward Cullen e Bella Swan deu origem a uma das mais icónicas histórias de amor de sempre. Mas até agora, apenas a voz de Bella se fizera ouvir. Os pensamentos mais íntimos de Edward permaneceram um enigma tão fascinante quanto o seu olhar. Sol da Meia-Noite desvenda por fim esse mistério. Agora é Edward quem se nos revela. E à medida que conhecemos o seu passado e a complexidade da sua mente, a assombrosa ligação entre os amantes transforma-se em algo totalmente novo e bastante mais sombrio", lê-se na apresentação da editora.

Questionada sobre o porquê de editar agora a nova versão da história de sucesso, Meyer explicou ao The New York Times que o faz porque acabou finalmente o livro, admitindo que foi difícil escrevê-lo e que teve que lutar com cada palavra. "Edward é um personagem muito ansioso. Escrevê-lo deixou-me ainda mais ansiosa e essa é uma das razões por que foi tão difícil estar nesta história. A ansiedade combinada com a minha era potente", indicou.

Segundo a autora, as melhores partes para escrever foram as que Bella não está e Meyer não estava presa aos diálogos que já escreveu para Crepúsculo, permitindo revelar um pouco mais de quem é Edward. um vampiro com mais de cem anos com vários homicídios no seu currículo.

Esta não é a primeira vez que Meyer revisita Crepúsculo, tendo em 2015, no décimo aniversário da primeira edição, publicado uma versão em que há uma troca de géneros entre os protagonistas. Em Vida e Morte, o adolescente Beaufort Swan apaixona-se pela vampira Edythe Cullen.