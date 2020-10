Covid-19: Cristina Ferreira está em isolamento

A cantora Bárbara Bandeira foi convidada do programa de Cristina Ferreira na passada quarta-feira.

Esta sexta-feira, a jovem música de 19 anos revelou na sua conta de Instagram que está infetada. "Meus amores, como sabem prefiro sempre que saibam as coisas por mim, por isso venho dizer-vos que eu sou mais uma entre os milhares de portugueses que testaram positivo à covid desde a chegada desta pandemia", disse.

"Temos a tendência de achar que só acontece aos outros mas a verdade é que o vírus é real e que também eu fui apanhada nesta fase em que Portugal atinge um enorme pico de infeções", acrescentou. "Peço-vos que tomem conta de vocês e dos vossos. Que reduzam ao máximo o número de contactos sociais e que saibam que estamos todos juntos nesta fase tão difícil que, espero eu, há-de passar em breve. Comecei a ter alguns sintomas mas estou tranquila. Vou dando notícias por aqui para diminuir a vossa preocupação".

Na sequência desta revelação, a apresentadora Cristina Ferreira também fez uma publicação no Instagram, explicando, primeiro, que todas as pessoas do programa tomaram todas as medidas consideradas necessárias nestes casos.

"Eu fiquei imediatamente em isolamento e aguardamos agora os dias recomendados para fazer o teste uma vez que não tenho sintomas. Fiz ontem um teste serológico que deu negativo. Mas a recomendação é que se repita 3 dias depois do contacto. Já falei com a Bárbara que está bem, com sintomas ligeiros. O meu beijinho para ela. Estejam todos atentos. Este, como dizem as autoridades de saúde, é um período de picos de infeção, e devemos estar resguardados. Se a minha situação se alterar voltarei para vos dar notícias."