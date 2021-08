Cordoaria recebe feira de Arte e Antiguidades em setembro

A Lisbon Art and Antiques Fair (LAAF) regressa à Cordoaria Nacional, em Lisboa, entre os dias 11 e 19 de setembro. A Feira de Artes e Antiguidades de Portugal, promovida pela Associação Portuguesa dos Antiquários (APA), é um evento que engloba peças de arte antiga, moderna, contemporânea e design.

No evento vão estar presentes 24 expositores, entre antiquários e galerias de arte moderna e contemporânea, e juntam-se, pela primeira vez, dois ateliers de arquitetura e design de interior: Cristina Jorge de Carvalho e Oito em Ponto, de Artur Miranda e Jacques Bec.

Na edição deste ano, vão ocorrer as Curated Talks, entre os dias 11 e 17, que serão dedicadas ao tema "Mercados das Artes hoje, um novo paradigma?", centradas nas consequências da crise COVID-19 nos mercados da Arte e Antiquários e nas mudanças de paradigma nos mercados globais da Arte.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

As Curated Talks, moderadas por Adelaide Duarte e Anísio Franco, vão apresentar ainda os resultados de um inquérito setorial realizado pela Universidade Nova de Lisboa, através do qual será possível quantificar o verdadeiro impacto da pandemia no mercado nacional de Arte e Antiguidades.

A entrada para a feira é feita pelo Torreão Poente na Coardoaria Nacional de Lisboa e os preços variam entre os 12 e os 20 euros.