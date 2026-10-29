Como escrever um argumento de filme?

Nascido em 1984, Sho Miyake é um realizador japonês que podemos situar numa geração marcada pelo romanesco fantástico de Kenji Mizoguchi (1898-1956) e pelas múltiplas reconversões a que esse romanesco tem sido sujeito por cineastas como Hirokazu Kore-eda (n. 1962). São pistas que talvez nos ajudem a situar Duas Estações, Dois Desconhecidos (Leopardo de Ouro no Festival de Locarno de 2025), agora lançado nas salas portuguesas. Deparamos com uma narrativa em duas partes, verão e inverno, cada uma delas baseada numa BD (manga) de Yoshitaru Tsuge. Na primeira, umas breves imagens de Li (Shim Eun-kyung) permitem-nos perceber que ela está a escrever um argumento cujo ponto de partida é o encontro do jovem Natsuo (Mansaku Takada), habitante algo entediado de uma cidade costeira, e Nagisa (Yuumi Kawai), turista mais ou menos da mesma idade.Há qualquer coisa de encantatório nesse encontro, pontuado pelas formações rochosas junto ao mar e pela luz a cair, anunciando a noite. O caráter imponderável dos momentos partilhados por Natsuo e Nagisa desperta mesmo o desejo de acompanharmos o seu diálogo, coabitando a “terra de ninguém” em que o seu encontro acontece. Mas o filme nega-nos tal hipótese, muda-se para o inverno, reforçando a presença de Li. A atravessar um bloqueio criativo, ela procura refúgio na neve das montanhas, chegando a uma povoação em que não há alojamento disponível, a não ser numa estalagem em que a única alternativa é dormir na mesma sala onde fica o velho proprietário... Daí nasce um novo diálogo, cada vez mais enigmático, de alguma maneira espiritual, algures entre realismo e fantasia.Há uma estranheza dos rostos, lugares e palavras que tem qualquer coisa de envolvente animismo - o que, a meu ver, reforça uma certa frustração por não continuarmos a acompanhar os jovens da primeira parte... Em boa verdade, essa dimensão frustrante, antes de pertencer ao espetador, é experimentada pela própria Li, afinal uma argumentista à procura de concretizar um desejo de ficção.Podemos discutir a pertinência dramática e dramatúrgica da divisão que Duas Estações, Dois Desconhecidos apresenta. Seja como for, através de um belo paradoxo, o desequilíbrio que tal divisão instala é o próprio “tema” do filme - tal como Li, ansiamos por um mundo em que as peripécias de cada história se consolidem numa ordem em que o nosso destino faça sempre sentido.