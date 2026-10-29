Shim Eun-kyung: de onde vem a ficção?
Shim Eun-kyung: de onde vem a ficção?
Cultura

Como escrever um argumento de filme?

Duas Estações, Dois Desconhecidos é um dos mais recentes sucessos do cinema japonês, premiado no Festival de Locarno de 2025 — no seu centro encontramos uma escritora a tentar construir uma história.
João Lopes
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