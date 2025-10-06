Dinheiro Vivo DN Brasil Men's Health Women's Health
Joana Gomes Cardoso falou ao DN na sua casa durante uma passagem por Lisboa.
Joana Gomes Cardoso falou ao DN na sua casa durante uma passagem por Lisboa.Foto: Gerardo Santos
Cultura

“Com o tema do oceano em Osaka conseguimos falar do passado, homenagear a Expo 98 e olhar o futuro”

Comissária portuguesa na Expo de Osaka fala ao DN das distinções atribuídas ao pavilhão e à mascote de Portugal. E faz um balanço destes seis meses de um evento que termina no dia 13.
Helena Tecedeiro
Publicado a
Atualizado a
Loading content, please wait...
Portugal
Japão
edição impressa
Expo 98
Expo Osaka 2025

Artigos Relacionados

No stories found.
Diário de Notícias
www.dn.pt