Muito antes da invasão da Ucrânia pela Rússia, o Donbass já era, desde 2014, palco de uma guerra entre os separatistas apoiados por Moscovo e as forças do governo ucraniano. Um retrato dessa realidade está por demais explícito em Donbass (2018), de Sergei Loznitsa, recentemente lançado nas salas portuguesas, mostrando, num registo de farsa, diversas situações inspiradas em relatos do que se tem vindo a passar ao longo dos anos nessa região do leste da Ucrânia; como se não fosse possível dar uma imagem da estranheza desta guerra sem recorrer a um conjunto de quadros mais ou menos grotescos. Também é assim que a nova aquisição do catálogo da Filmin, Bad Roads, primeira longa-metragem da ucraniana Natalya Vorozhbit, se debruça sobre o mesmo território, embora a sua abordagem esteja muito distanciada da sátira de Loznitsa. O drama, não sem um toque de absurdo, adquire aqui contornos de alta tensão e espalha-se por quatro histórias com personagens e voltagens diferentes. O que une ambos os filmes é um certo vaticínio da atualidade.

Estreado na Semana da Crítica do Festival de Veneza de 2020, Bad Roads foi o candidato da Ucrânia às nomeações para o Óscar de melhor filme internacional; um dado do currículo desta obra que obviamente ganha agora outra ressonância. A sua estrutura em quatro partes começou por ser uma peça de teatro, escrita pela própria realizadora (aliás, mais conhecida como dramaturga). Algo que nos impele a imaginar que a intensidade aqui alcançada, em particular pela linguagem do cinema, dificilmente seria tão palpável em expressão teatral. Isto é, sem a proximidade de uma câmara que exponencia o detalhe, no caso, das excelentes interpretações do filme.