Cliff Richard fez tratamento contra cancro na próstata

O cantor Cliff Richard, de 85 anos, fez tratamento contra um cancro na próstata, revelou o britânico esta segunda-feira, 15 de dezembro. Ao programa de televisão Good Morning Britain, da ITV, contou que recebeu o diagnóstico depois de fazer uma exame antes de iniciar uma digressão."Eu ia à Austrália e à Nova Zelândia e o promotor disse: 'Precisamos do teu seguro, por isso precisas de fazer um exame'. Descobriram que eu tinha cancro da próstata", contou sir Cliff Richard, referindo que a doença foi detetada precocemente e que não se espalhou para outras partes do corpo. "A sorte foi que não era muito antigo e que não tinha metastizado. Não se tinha espalhado, nada para os ossos ou algo do género", disse, citado pela BBC."Não sei se vai voltar. Não podemos saber esse tipo de coisas, mas precisamos, sem dúvida, estou convencido, de fazer exames, fazer check-ups", enfatizou o cantor em conversa com o jornalista Dermot Murnaghan, que, em junho, revelou ter sido diagnosticado com cancro da próstata, na fase quatro.Na entrevista, Cliff Richard considerou "absolutamente ridícula" a ausência de um programa nacional de rastreio da doença e, nesse sentido, disse querer trabalhar com o rei para melhorar o rastreio do cancro nos homens. O monarca Carlos III, recorde-se, informou na semana passada que os tratamentos contra o cancro que enfrenta vão ser reduzidos no próximo ano. O rei sublinhou que a "intervenção eficaz" foi devido ao diagnóstico em fase inicial da doença. "Todos merecemos ter a mesma oportunidade de fazer o exame e iniciar o tratamento o mais cedo possível. Só lido com o cancro há um ano, mas sempre que falo com alguém, surge este assunto, e por isso acho que o nosso governo precisa de nos ouvir", defendeu o cantor britânico, intérprete de sucessos como We Don't Talk Anymore, Summer Holiday e The Young Ones.Na rede social Facebook, Cliff Richard abordou a entrevista que deu ao programa de TV Good Morning Britain, referindo que foi a forma de poder falar sobre a sua experiência. "Esta foi a minha oportunidade de dar a notícia de que, no final de 2024, fui diagnosticado com cancro da próstata em fase inicial após um exame de rotina. Fui submetido a um tratamento bem-sucedido e, desde então, recebi alta", resumiu para depois vincar: "O diagnóstico e a deteção precoce salvam vidas".