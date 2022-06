Cinema ao ar livre chega a Lisboa

A Cine Society traz para Lisboa uma experiência de cinema ao ar livre com antigos e novos clássicos do cinema.

The Great Gatsby, A Star is Born e Bohemian Rhapsody são alguns dos filmes que fazem parte da programação. A primeira exibição vai ser na terça-feira, dia 7 de junho com o filme The Grand Budapest Hotel, do realizador Wes Anderson.

As sessões vão decorrer no Carmo Roof Top. A Cine Society descreve esta experiência como imersiva e "com a mais alta qualidade".

