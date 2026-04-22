Jaafar Jackson, sobrinho e herdeiro do "Rei da Pop".
Jaafar Jackson, sobrinho e herdeiro do "Rei da Pop".
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Celebrando a utopia de Michael Jackson

Chega amanhã às salas o filme 'Michael', revisitando a carreira de Michael Jackson, da infância nos Jackson 5 até ao triunfo a solo — com uma excelente interpretação de Jaafar Jackson.
João Lopes
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