Catarina Sobral vence Prémio Nacional de Ilustração pela obra 'As pessoas são esquisitas'

A ilustradora Catarina Sobral é a vencedora da 30.ª edição do Prémio Nacional de Ilustração pelo seu trabalho no livro a As pessoas são esquisitas, com texto de Victor Dias de Oliveira Santos e edição da Orfeu Negro, anunciou a Direção-Geral do Livro, dos Arquivos e das Bibliotecas (DGLAB), a entidade que atribui o prémio desde 1996. Concorreram a esta edição 61 obras e 47 ilustradores, de 33 editoras e três edições de autor.

A decisão foi tomada por unanimidade pelo júri, adianta a DGLAB em comunicado. "O livro é merecedor do Prémio devido à consistência, coerência e solidez das ilustrações ao longo da narrativa, bem como pelo sentido de humor presente, pela definição das personagens e dos ambientes", lê-se na ata do júri constituído por Cristina Sampaio, Cláudio Garrudo e Sara Ludovico.