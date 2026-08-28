Catarina Sobral vence Prémio Nacional de Ilustração pela obra 'As pessoas são esquisitas'
A ilustradora Catarina Sobral é a vencedora da 30.ª edição do Prémio Nacional de Ilustração pelo seu trabalho no livro a As pessoas são esquisitas, com texto de Victor Dias de Oliveira Santos e edição da Orfeu Negro, anunciou a Direção-Geral do Livro, dos Arquivos e das Bibliotecas (DGLAB), a entidade que atribui o prémio desde 1996. Concorreram a esta edição 61 obras e 47 ilustradores, de 33 editoras e três edições de autor.
A decisão foi tomada por unanimidade pelo júri, adianta a DGLAB em comunicado. "O livro é merecedor do Prémio devido à consistência, coerência e solidez das ilustrações ao longo da narrativa, bem como pelo sentido de humor presente, pela definição das personagens e dos ambientes", lê-se na ata do júri constituído por Cristina Sampaio, Cláudio Garrudo e Sara Ludovico.
O júri destacou também a forma como Catarina Sobral "trabalha o encontro entre texto e ilustração de uma forma que cria múltiplos sentidos outros, que cumulam e acumulam, alcançando assim um acréscimo, uma plenitude que enriquece mutuamente tanto a dimensão gráfica como a dimensão textual".
Houve ainda Menções Especiais a Catarina Alves pelas ilustrações de Natália Correia: Entre o riso e a paixão, com texto de Maria João Martins e edição da Imprensa Nacional-Casa da Moeda e do Pato Lógico; e a Madalena Matoso, pelas ilustrações de Fantasmas, com texto de Clara Rowland e edição da Planeta Tangerina.
Em relação a Catarina Alves, o júri destaca "o traço da ilustradora, que remete para a década de 80, acompanha na perfeição a personalidade da personagem retratada, nomeadamente através do domínio da figuração, dos planos cinematográficos e da sobriedade cromática".
No caso do trabalho de Madalena Matoso, os jurados apreciaram "a fluidez do abstrato que combina exemplarmente com a densidade e a profundidade do texto, alcançado em grande parte pelo equilíbrio/tensão na utilização figurativa do concreto e do abstrato, do preto e do branco".
O júri decidiu também destacar outras três publicações "pela grande qualidade das suas ilustrações e pela opção de recorrer a uma linguagem gráfica inovadora e marcadamente distintiva".
São elas Ão ão!, de Joana Estrela, publicado pela Planeta Tangerina; Eu não sei, de Tiago Galo, editado pela Elástico-Pancho; e O roxo é um cachecol de inverno, de Marta Madureira, com texto de Afonso Cruz, publicado pela Tcharan.
Catarina Sobral recebe um prémio de dez mil euros e mais 1500 euros para participação na Feira Internacional do Livro Infantil e Juvenil de Bolonha. Catarina Alves e Madalena Matoso também recebem um apoio de 1500 euros para deslocação à mesma feira.