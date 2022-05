Catálogo dos Pink Floyd pode ser vendido por 480 milhões de euros

O catálogo musical do lendário grupo de rock britânico Pink Floyd é cobiçado pela Warner Music e pela BMG, empresa alemã de gestão aliada ao fundo americano KKR, informou o Financial Times.

O acordo pode ultrapassar os 480 milhões de euros (500 milhões de euros), segundo aquele jornal financeiro, citando fontes próximas ao caso.

A confirmar-se esta venda, poderá ser ultrapassado o valor recorde pelo qual foi transacionado o catálogo de Bruce Springsteen à Sony Music no ano passado, por cerca 528 milhões de euros (550 milhões de dólares), de acordo com a imprensa americana da altura.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

Esta banda de rock, liderada por David Gilmore e Robert Plant, é um dos grupos de maior sucesso da história da música, com canções emblemáticas como "Money", "Wish you were here" ou "Comfortably Numb". Os Pink Floyd tiveram mais de 250 milhões de cópias vendidas em todo o mundo, de acordo com o site bestsellingalbums.org.

As vendas de catálogos de estrelas da música multiplicaram-se nos últimos anos, tendo os de David Bowie, Bob Dylan, Sting ou Tina Turner atingido as centenas de milhões de dólares.