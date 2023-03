Carolina Deslandes e Bárbara Tinoco no NOS Alive para um concerto único

As cantoras portuguesas Carolina Deslandes e a Bárbara Tinoco são a nova confirmação do NOS Alive para o Palco NOS no dia 8 de julho.

As duas cantoras irão atuar em conjunto num concerto único e exclusivo, "partilhando vozes, letras e melodias, num cocktail que tem tudo para ser perfeito".

"É por serem a pessoa preferida uma da outra que destes concertos o que se pode esperar é uma verdadeira carta de amor cantada a duas vozes", diz comunicado do festival.

Carolina Deslandes e a Bárbara Tinoco juntam-se a Sam Smith, Queens of Stone Age, Machine Gun Kelly, Tash Sultana, Rina Sawayama e Angel Olsen, que estão confirmados para o mesmo.

A 15ª edição do festival regressa ao Passeio Marítima de Algés de 6 a 8 de julho.