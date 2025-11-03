Carlão, Salvador Sobral, Capicua e Clã "Juntos por Gaza" em dezembro no CCB

Carlão, Sérgio Godinho, Salvador Sobral, Capicua, Clã, Jorge Palma e Selma Uamusse estão entre os artistas que atuam em 04 de dezembro no concerto de angariação de fundos “Juntos por Gaza”, em Lisboa.O espetáculo está marcado para 04 de dezembro no Grande Auditório do Centro Cultural de Belém e o valor angariado, com a venda de bilhetes e através de doações, reverte para a agência da Organização das Nações Unidas para os Refugiados Palestinianos (UNRWA, na sigla em inglês), de acordo com a organização do “Juntos por Gaza”.Ana Lua Caiano, Bárbara Tinoco, Cara de Espelho, Capicua, Carlão, Clã, Cristina Branco, Filipe Raposo, Jorge Palma, Mais Hriesh, Mário Laginha, Salvador Sobral, Selma Uamusse e Sérgio Godinho são os artistas que “vão juntar a sua voz à de tantas e tantos que se manifestam contra a violência e pela paz, num momento crítico”.O espetáculo “Juntos por Gaza” é promovido pela Fundação José Saramago e a Associação Pão a Pão, em parceria com o Centro Cultural de Belém e a RTP.Os bilhetes já estão à venda e os preços variam entre os 15 e os 35 euros.Além da receita de bilheteira deste concerto, serão também angariados, a partir de 4 de dezembro, fundos através de donativos que cheguem via MBway, através do número + 351 927 301 000, e transferência bancária, para o IBAN PT50.0036.0063.99100091709.19.O conflito israelo-palestiniano escalou em 2023 com uma ofensiva de Israel em Gaza, desencadeada por um ataque do Hamas em território israelita.A retaliação de Israel ao ataque de 07 de outubro de 2023, que fez 1.200 mortos e 251 reféns, provocou mais de 67 mil mortos e de 170 mil feridos, a maioria civis, de acordo com dados do Ministério da Saúde de Gaza (tutelado pelo Hamas), que a ONU considera credíveis.A ofensiva israelita também destruiu quase todas as infraestruturas de Gaza e provocou a deslocação forçada de centenas de milhares de pessoas.Israel também ainda um bloqueio à entrega de ajuda humanitária no enclave, onde mais de 400 pessoas já morreram de desnutrição e fome, a maioria crianças.