Capitão Fausto e The Cardigans no festival Rock & Dão em Viseu
O festival Rock & Dão voltará a ocupar o Parque Urbano de Santiago, em Viseu, em setembro do próximo ano, tendo em cartaz nomes como os portugueses Capitão Fausto e os suecos The Cardigans, anunciou esta quarta-feira, 25 de novembro, a organização.
Os portugueses Capitão Fausto “estão entre os projetos mais marcantes da música portuguesa das últimas décadas, com uma ligação intensa ao público e uma presença em palco muito apreciada”, enquanto a banda sueca The Cardigans “conquistou o mundo com sucessos intemporais”, sublinhou.
Este ano, em setembro, naquela que foi a estreia do festival Rock & Dão, estiveram 14 mil pessoas no Parque Urbano de Santiago.
A primeira edição foi encabeçada por Mika e UB40 featuring Ali Campbell, com atuações de David Bruno, Delfins, Samuel Úria, Cassete Pirata, Ganso e Os Pontos Negros.
No próximo ano, o festival irá realizar-se nos dias 17 e 18 de setembro, prometendo, além dos concertos, “um fim de semana de muitas experiências” em Viseu.
“Após uma estreia que superou expectativas, a segunda edição do Rock & Dão reforça a aposta na música ao vivo, na região do Dão e no que Viseu tem de melhor para oferecer a quem a visita”, avançou a organização.
O objetivo é que o festival seja também “uma celebração do território”.
Segundo a organização, a gastronomia e o vinho terão “lugar de destaque no recinto, com espaços gastronómicos, zonas de convívio e experiências dedicadas à promoção dos vinhos do Dão, uma das regiões vitivinícolas mais prestigiadas de Portugal”.
“A gastronomia e o vinho fazem parte da cultura da região, e por isso, têm o mesmo peso que a música. O programa gastronómico e vinícola procura harmonizar a música com o melhor do que se faz e produz no Dão, e conta com a participação de chefs e produtores convidados”, acrescentou.
Este festival tem o apoio institucional do município, da Viseu Marca, da Comunidade Intermunicipal Viseu Dão Lafões e do Turismo Centro de Portugal e aponta como ambição “afirmar Viseu como destino de eventos culturais e de turismo internacional de qualidade”.