Este ano, em setembro, naquela que foi a estreia do festival Rock & Dão, estiveram 14 mil pessoas no Parque Urbano de Santiago.

A primeira edição foi encabeçada por Mika e UB40 featuring Ali Campbell, com atuações de David Bruno, Delfins, Samuel Úria, Cassete Pirata, Ganso e Os Pontos Negros.

No próximo ano, o festival irá realizar-se nos dias 17 e 18 de setembro, prometendo, além dos concertos, “um fim de semana de muitas experiências” em Viseu.

“Após uma estreia que superou expectativas, a segunda edição do Rock & Dão reforça a aposta na música ao vivo, na região do Dão e no que Viseu tem de melhor para oferecer a quem a visita”, avançou a organização.

O objetivo é que o festival seja também “uma celebração do território”.

Segundo a organização, a gastronomia e o vinho terão “lugar de destaque no recinto, com espaços gastronómicos, zonas de convívio e experiências dedicadas à promoção dos vinhos do Dão, uma das regiões vitivinícolas mais prestigiadas de Portugal”.

“A gastronomia e o vinho fazem parte da cultura da região, e por isso, têm o mesmo peso que a música. O programa gastronómico e vinícola procura harmonizar a música com o melhor do que se faz e produz no Dão, e conta com a participação de chefs e produtores convidados”, acrescentou.

Este festival tem o apoio institucional do município, da Viseu Marca, da Comunidade Intermunicipal Viseu Dão Lafões e do Turismo Centro de Portugal e aponta como ambição “afirmar Viseu como destino de eventos culturais e de turismo internacional de qualidade”.