Cantora Dua Lipa e ator Callum Turner casaram-se em Londres no domingo

A cantora Dua Lipa e o ator Callum Turner casaram-se este domingo, 31 de maio, em Londres, no Reino Unido, avança a Associated Press, que cita autoridades locais.Fotografias do casal a sair do Old Marylebone Town Hall começaram a circular nas redes sociais no domingo, mostrando Lipa, de 30 anos, com um tailleur branco da Schiaparelli, um chapéu de aba larga e luvas. Já Turner, de 36 anos, foi visto com um fato azul-marinho.Os rumores de um relacionamento entre os dois começaram no início de 2024, tendo a cantora confirmado o noivado no ano passado, após meses de especulação, numa notícia de capa da edição de julho da revista Vogue no Reino Unido.Dua Lipa, uma cantora britânica de origem albanesa, celebrizou-se a interpretar canções como Future Nostalgia e Radical Optimism, tendo vencido três Grammys.Já Turner é conhecido pelos seus papéis nos filmes Monstros Fantásticos e Remando para o Ouro e na série dramática Mestres do Ar. Recentemente, contracenou ao lado de Elizabeth Olsen em Eternity - Para Sempre, uma comédia romântica sobre a vida após a morte.