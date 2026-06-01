Callum Turner e Dua Lipa
Callum Turner e Dua LipaFOTO: DR
Cultura

Cantora Dua Lipa e ator Callum Turner casaram-se em Londres no domingo

Fotografias do casal a sair do Old Marylebone Town Hall, em Londres, começaram a circular nas redes sociais no domingo
David Pereira
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A cantora Dua Lipa e o ator Callum Turner casaram-se este domingo, 31 de maio, em Londres, no Reino Unido, avança a Associated Press, que cita autoridades locais.

Fotografias do casal a sair do Old Marylebone Town Hall começaram a circular nas redes sociais no domingo, mostrando Lipa, de 30 anos, com um tailleur branco da Schiaparelli, um chapéu de aba larga e luvas. Já Turner, de 36 anos, foi visto com um fato azul-marinho.

Os rumores de um relacionamento entre os dois começaram no início de 2024, tendo a cantora confirmado o noivado no ano passado, após meses de especulação, numa notícia de capa da edição de julho da revista Vogue no Reino Unido.

Dua Lipa, uma cantora britânica de origem albanesa, celebrizou-se a interpretar canções como Future Nostalgia e Radical Optimism, tendo vencido três Grammys.

Já Turner é conhecido pelos seus papéis nos filmes Monstros Fantásticos e Remando para o Ouro e na série dramática Mestres do Ar. Recentemente, contracenou ao lado de Elizabeth Olsen em Eternity - Para Sempre, uma comédia romântica sobre a vida após a morte.

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