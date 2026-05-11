Cannes à procura dos futuros clássicos
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Cannes à procura dos futuros clássicos

A 79ª edição do Festival de Cannes arranca amanhã e promete ser uma montra muito especial do estado das coisas no mundo do cinema. O júri oficial é presidido pelo sul-coreano Park Chan-wook.
João Lopes
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