Cancelado espetáculo de António Capelo no Cine Teatro de Monção

O monólogo "Ninguém", interpretado pelo ator António Capelo e que estava previsto realizar-se a quatro de outubro no Cine Teatro João Verde, em Monção, foi cancelado."Por motivos alheios ao Cine Teatro João Verde, informamos que o espetáculo 'Ninguém' foi cancelado. Pedimos, desde já, desculpa e agradecemos a compreensão", pode ler-se numa publicação na página de Facebook da sala de espetáculos..Este cancelamento surge após terem sido divulgados testemunhos de alunos e ex-alunos da ACE - Escolas de Artes, no Porto, a darem conta de um clima de intimidação, abusos e humilhação dentro da escola e de abordagens impróprias de professores, incluindo o ator de 69 anos, que deu aulas na ACE até 2022.O ator nega as acusações, tendo, em declarações à Lusa, estar a ser vítima de “uma cabala”, com acusações falsas, e assegurou que vai lutar na justiça pela honra e pela verdade.“Rejeito categoricamente qualquer tipo de ação que leve a um ato sexual com alunos. Rejeito categoricamente”, declarou António Capelo à Lusa, assumindo que leu alguns dos depoimentos que vieram a público e dizendo que “alguns são um bocadinho tontos” e muitos não são de alunos seus..Mais de cem pessoas manifestam-se no Porto contra abusos e cultura de “medo” na escola artística ACE