Camila Cabello já não vem ao Rock in Rio

Devido à pandemia de coronavírus que já afeta países em todos os continentes, a cantora Camila Cabello anunciou esta quarta-feira o cancelamento da sua digressão, a Romance Tour, que deveria arrancar a 26 de maio em Oslo, na Noruega, e que deveria passar pelo Rock in Rio Lisboa a 20 de junho,

Apesar de esta informação ainda não ter sido confirmada pela organização do festival, a cantora já comunicou aos fãs a sua decisão:

"Não conseguimos iniciar os ensaios sem colocar as pessoas em risco, e com tanta incerteza no ar sem fim à vista, sinto que esta é a decisão responsável a tomar", explicou Camila Cabello numa publicação nas redes sociais. A cantora de temas como Señorita e Havana contou que estava em "algo realmente mágico e especial" e garantiu que vai apresentar o seu espetáculo logo que possível.

A digressão de Camila Cabello deveria estender-se por todo o verão, até setembro, com concertos na Europa e na América do Norte.