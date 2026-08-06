Carmen Maura: como envelhecer perante uma câmara de filmar?
Carmen Maura: como envelhecer perante uma câmara de filmar?
Cultura

'Calle Málaga'. A arte de envelhecer não está na moda

Carmen Maura, atriz emblemática do cinema de Pedro Almodóvar, surge agora na personagem de uma velha senhora que não quer abandonar a casa onde sempre viveu — Calle Málaga chega hoje às salas.
João Lopes
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