Bruno Nogueira, Markl e Filipe Melo regressam com o espetáculo "Uma Nêspera no cu" no Altice Arena

Bruno Nogueira, Nuno Markl e Filipe Melo regressam com o novo espetáculo "Uma Nêspera no cu", ao vivo no Altice Arena a 8 de dezembro. Os bilhetes vão estar à venda a partir de terça-feira, dia 11 de julho, às 11.00, nos locais habituais. Os preços ainda não foram divulgados.

Para além do trio, o espetáculo conta com a presença de vários convidados especiais, que também ainda não foram revelados.

O projeto nasceu em 2015 de um podcast no Youtube, cujo conceito baseava-se num "preferias isto ou aquilo", e que ao longo da rubrica o nível de dificuldade ia aumentando. Sentados à volta da mesa, debatiam sobre dilemas morais e sexuais, sempre utilizando o humor e uma linguagem mais informal e explícita. O podcast está parado desde um especial de Natal a 24 de dezembro de 2018

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

A última vez que subiram ao palco foi em maio de 2019 com uma versão musical do podcast. O espetáculo foi um sucesso e esgotou rapidamente, com mais de 20 mil pessoas a assistir.