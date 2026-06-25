Marianne Faithfull (1946 - 2025).
Marianne Faithfull (1946 - 2025).
Cultura

'Broken English'. Marianne Faithfull para sempre

Nos derradeiros anos de vida, Marianne Faithfull foi filmada por Iain Forsyth e Jane Pollard para o documentário 'Broken English', um filme capaz de desafiar as regras do próprio género documental.
João Lopes
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