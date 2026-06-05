Cinema & auto-retrato por Franco Maresco.
Cinema & auto-retrato por Franco Maresco.
Cultura

'Bravo Bene!' Como contar uma boa anedota?

Com o filme Bravo Bene!, Franco Maresco propõe-se evocar Carmelo Bene, uma personalidade lendária do cinema italiano, mas o resultado acaba por ser um inesperado e desconcertante auto-retrato.
João Lopes
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