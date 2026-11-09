O nome da biografada, a inglesa Jose Shercliff, numa notícia sobre a Guerra Civil espanhola.  
O nome da biografada, a inglesa Jose Shercliff, numa notícia sobre a Guerra Civil espanhola.  Foto: D.R.
Cultura

Biografias para todos os gostos  

Cinco grandes retratos de protagonistas poderosos da política, da história portuguesa, do cinema e do jornalismo em livros que estão a chegar às livrarias em tempo de Natal.     
João Céu e Silva
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