Biografias para todos os gostos  

É uma biografia inesperada esta sobre uma jornalista num país onde esses profissionais por norma não têm direito a um livro que os retrate e conte muito da sua vida e da sociedade da qual foram contemporâneos e, portanto, bastante escreveram sobre o país, as suas figuras e acontecimentos. Esse olhar pessoal surge nestas “aventuras de uma jornalista inglesa” que viveu quarenta anos em Portugal e daqui escreveu muitos artigos durante “tempos de guerra e de paz”, possibilitando interpretar e filtrar o Estado Novo. Trata-se da biografia Miss Shercliff No País de Salazar, que conta (ainda) com um prefácio de Joaquim Letria, que a conheceu pessoalmente. A autoria da biografia é repartida entre Wilton Fonseca e Gonçalo Pereira Rosa e a narrativa percorre as várias décadas em que a jornalista observou Portugal a partir da sua casa no Estoril. Do espólio da jornalista recuperam várias anotações, como esta: “Deixei Londres de carro, num dia cinzento. A minha intenção era chegar a Lisboa de avião, uma rota perigosa, e prosseguir de avião para os Estados Unidos, como correspondente do velho Daily Herald.” Continua dizendo que “o destino ditou outra coisa” e que “40 anos depois ainda estou em Portugal e sinto-me feliz.” Entre os vários depoimentos está o de Manuel Beça Múrias que diz: “Ela foi neste país, desde os anos 1940 até ao 25 de Abril, a voz que serenamente colocou na BBC e em The Times o que se ia passando neste canto da Europa”. Pela biografia circulam histórias de todo o género, desde varinas e toureiras a espiões e pides, bem como os momentos polémicos como a revolta da Sé e o furacão Humberto Delgado, entre muitos episódios que reconstituem a história dessas décadas da vida de Miss Shercliff, como era chamada. .MISS SHERCLIFF NO PAÍS DE SALAZARWilton Fonseca e Gonçalo Pereira RosaÂncora Editora332 páginas A SEXTA INVESTIGAÇÃOO autor de JFK – Público, Privado, Secreto, recentemente traduzido para a língua portuguesa não é um novato no universo dos Kennedy, sendo este volume a sexta investigação que J. Randy Taraborrelli executa em nome das revelações que pretende entregar aos leitores sobre um dos mais icónicos presidentes dos Estados Unidos. Diz o autor que este trabalho não está preocupado com o legado nem com a morte trágica, antes com as profundas razões do seu comportamento, que levou Jack a entregar-se a vários relacionamentos com mulheres e até o modo como essa situação influenciou algumas das suas decisões políticas. Jackie, a mulher, tem um papel importante neste JFK, pois é em muito a partir dela que estabelece um dos principais rumos desta nova investigação, pois a pretensão é explicar como o casamento sobreviveu e as razões por que Jack se manteve manifestamente infiel. O contrapeso de Jackie é um desses focos, estando a narrativa – e a investigação - entre o facto de ter consciência dos seus atos infiéis e a manutenção dessa conduta, analisada aqui em profundidade porque o autor explica os motivos mais pessoais do que lhe aconteceu e marcou a diferença na sua formação e vida política. Mas a história não se fica por Jackie, pois decorrem em paralelo outras linhas de investigação, explicativas do confronto constante com os demónios que o infernizavam. .JFKJ. Randy TaraborrelliSaída de Emergência601 páginas SALVADOR DA FRANÇATodos os anos a efeméride da morte de Charles De Gaulle é repetidamente comemorada no aniversário da sua morte, mas neste ano de 2026 o antigo presidente francês teve mais destaque devido ao sucesso de um filme biográfico sobre si. Uma superprodução, que terá uma continuação, daí que tenha sido capa de revistas e tema de dossiers no seu país durante os últimos meses, sendo que chegou há poucos dias às livrarias uma radiografia à figura e papel do general de autoria historiador Bernard Phan. Sem precisar de título, este é apenas feito com o seu nome, Charles de Gaulle, e vai além dos dados normais de uma biografia, pois é feito um grande escrutínio às várias facetas de quem se tornou conhecido por enfrentar Hitler e organizar a resistência ao nazismo, e depois governar a França até resignar em 1969. A primeira metade do volume biografa as suas primeiras décadas e formação militar, bem como o papel na II Guerra Mundial. É a partir do capítulo A dificuldade de voltar a ser um simples cidadão que o historiador avança para o segundo papel que De Gaulle vai protagonizar após a libertação de França, com a descrição e análise da travessia do deserto político até regressar à ribalta política em 1958, enfrentar a crise da Argélia e a criação e gestão da V República, entre outros acontecimentos. Uma súmula perfeita. .CHARLES DE GAULLEBernard PhanGuerra & Paz190 páginasREGRESSO DO CONDESTÁVELPoucos protagonistas da história de Portugal merecem tanto uma biografia como Nuno Álvares Pereira, figura sobre quem o catedrático João Gouveia Monteiro fez um retrato, agora reeditado em 8ª edição. Quanto mais não seja, o percurso do Condestável é por si só uma história diferente e merecedora de ser contada: poderoso, conselheiro de reis, comandante de exércitos e grande proprietário de terras, decidiu esquecer a vida mundana e recolheu ao Convento do Carmo. Apesar de na introdução se afirmar que será impossível “conhecer profunda e completamente a personagem histórica”, a leitura demonstra o contrário, na medida do que é possível reconstituir uma vida 600 anos depois, dada a ampla narrativa sobre o protagonista. Além de acrescentos sobre esses tempos, como o “movimento eremítico”, é dada uma boa interpretação à opção religiosa, mesmo que acompanhasse a política nacional, e descreve-se a teimosia pela vida sóbria, até o uso de cilício. Antes, é explicado de uma forma mais definitiva como adquiriu um imenso património, tornando-o o português mais abastado da época a seguir ao rei. Prestando homenagem a José Mattoso, o autor replicou no título desta biografia, Os Três Rostos do Condestável, o que aquele historiador já dera à sua investigação sobre o primeiro rei de Portugal, As três faces de D. Afonso Henriques. .NUNO ÁLVARES PEREIRAJoão Gouveia MonteiroManuscrito374 páginasCAUSA HUMANITÁRIAFora das quatro figuras “sérias” biografadas à esquerda, chega agora às livrarias uma biografia autorizada da atriz Audrey Hepburn, de autoria do filho e da jornalista Wendy Holden. Não é a primeira história que Sean Hepburn Ferrer escreve sobre a mãe, aquela que é mais conhecida como a “mulher detrás dos óculos escuros”, nem o único a retratá-la em sucessivos livros. No entanto, este regresso à biografia da atriz deve-se, explica, por “a maior parte dos melhores livros sobre ela já não estarem disponíveis”. Em boa hora o fazem, afinal os filmes com a atriz continuam a passar nos canais de televisão e streaming, mas esta biografia exibe uma faceta da atriz menos conhecida, a da defensora das crianças que morrem de fome, a última missão a que se dedicou em vida. Destaque para uma viagem humanitária à Somália, que considerou ser o “pior lugar na Terra” para os da sua causa e o “papel” mais difícil de representar para uma boa atriz, alguém que sofreu de uma enorme e quase mortal desnutrição durante o nazismo. Situação que a proibiu de ser bailarina e daí o seu início artístico como corista, de quem os espetadores tinham dificuldade em desviar os olhos da sua cara apesar de ser a pior dançarina. Não faltam também episódios sobre a carreira artística, em capítulos que se iniciam com a recriação de guiões de cinema e seguidos de muitas memórias cinéfilas. .AUDREYSean Hepburn Ferrer e Wendy HoldenPresença341 páginas