Bem vindos a Hogwarts. A exposição de Harry Potter está em Lisboa

Estão lá os óculos usados por Harry Potter nos vários filmes da série. E a varinha feita de azevinho com umas haste de penas de fénix. Estão lá os vestidos de Hermione, o uniforme de Harry, a camisola de Ron e os espetróculos de Luna. Também estão as camas do dormitório dos rapazes de Gryffindor, os jogos de tabuleiro, a caixa de chocolates recheados de poção do amor de Romilda Hane que, em Harry Potter e o Príncipe Misterioso, se destinavam a Harry mas que foram comidos por Ron. São mais de 200 os figurinos e os adereços autênticos, usados nos filmes, que podem ser vistos na exposição que abre este sábado em Lisboa.

Montada numa enorme tenda sob a pala do Pavilhão de Portugal, no Parque das Exposições, esta é a exposição oficial, produzida pela Global Experience Specialists (GES) em parceria com a Warner Bros, que, nos últimos dez anos, tem viajado por várias cidades de todo o mundo, trazendo aos fãs o universo inicialmente criado por JK Rowling na série de livros com as aventuras do jovem feiticeiro Harry Potter, publicados entre 1997 e 2007, e que foi transposto com enorme sucesso para os filmes protagonizados por Daniel Radcliffe (Harry), Emma Watson (Hermione) e Rupert Grint (Ron) e ainda Alan Rickman, Maggie Smith, Richard Harris, Helena Bonham Carter, Gary Oldman e muitos outros atores.

Exposição de Harry Potter em Lisboa © Sara Matos/ Global Imagens

São os filmes, precisamente, mais do que os livros, que fornecem o material para este evento. Ao longo dos 1800 metros quadrados da exposição são recriados alguns dos cenários e ambientes dos filmes, como por exemplo a Floresta Proibida ou a Cabana do Hagrid, naquilo a que Frank Torres, um dos produtores da exposição, chama "uma experiência imersiva".

Depois de um momento, ainda em grupo, em que algumas pessoas poderão experimentar o Chapéu Selecionador, a visita começa com o comboio que parte da plataforma 9 3/4 da estação de Kinh's Cross, em Londres, com destino à Escola de Magia e Bruxaria de Hogwarts. Já na escola, veremos a cama de Harry Potter, o laboratório onde são preparados algumas das poções e a estufa (onde os visitantes são convidados a puxar algumas das plantas madrágoras para ouvir os seus gritos). Também será possível experimentar lançar uma "quaffle", uma das bolas usadas no Quidditch, o desporto praticado pelos alunos de Hogwarts.

Exposição de Harry Potter em Lisboa © António Cotrim/ Lusa

Num ambiente negro e sombrio, e sempre com música de fundo, atravessamos a Floresta Proibida e veremos algumas das criaturas mágicas que aparecem em vários dos filmes, como o Dragão Cauda-de-Chifre da Hungria e a Acromântula. E entramos depois no universo das "Forças do Mal", que é como quem diz, de Lord Voldermort e seus seguidores. A visita termina na sala de jantar de Hogwarts, iluminada por velas flutuantes.

Os atores James Phelps e Oliver Phelps (que interpretam os gémeos Weasley) e a dupla de diretors de arte do filme, Miraphora Mina e Eduardo Lima, estiveram esta quinta-feira na apresentação em Lisboa. Os atores, que têm viajado pelo mundo com esta exposição, garantem que é sempre uma emoção: "É fantástico ver a cara das pessoas e o seu entusiamo quando entram na exposição", disse Oliver.

Em todo o mundo, a exposição de Harry Potter já foi vista por quatro milhões de visitantes. Em Lisboa, até agora, foram vendidos mais de 22 mil bilhetes, segundo revelou Álvaro Covões, da promotora Everything Is New. Antecipando a afluência à exposição, Álvaro Covões explicou que estão a ser vendidos bilhetes para dias e horas específicas de entrada e que a expectativa é que seja vista por cerca de 200 mil pessoas até ao final, a 8 de abril de 2020.

Harry Potter: A Exposição

De 16 de novembro a 8 de abril

Pavilhão de Portugal, Lisboa

Aberta todos os dias, a partir das 10.00

Bilhetes: de segunda a sexta: 16 euros/ fim de semana: 19 euros