'Banzo' distinguido como Melhor Filme nos prémios Sophia da Academia Portuguesa de Cinema

O filme Banzo de Margarida Cardoso retrata a odisseia de um médico no início do séc. XX que chega a uma ilha da costa africana para tratar os escravos que sofrem de uma doença conhecida como banzo. Era um dos nomeados para Melhor Filme dos Prémios Sophia atribuídos pela Academia Portuguesa de Cinema e foi anunciado ontem como vencedor, numa cerimónia realizada ontem à noite, 15 de maio, no Centro Cultural de Belém, que atribuiu o Prémio Sophia Carreira a Rui Mendes. .Margarida Cardoso foi distinguida na categoria de Melhor Realização e o filme, produzido por Filipa Reis, amealhou ainda mais prémios, nomeadamente o de Melhor Atriz Coadjuvante (Cirila Bossuet), Melhor Argumento Original, Melhor Direção de Fotografia, Melhor Som, Melhor Montagem, Melhor Direção de Arte, Melhores Efeitos Especiais e Melhor Banda Sonora Original (o prémio de Melhor Canção Original foi para Tempo, do filme O Ancoradouro do Tempo , do realizador moçambicano Sol de Carvalho)..'Banzo' - Fantasmas do colonialismo.Sonhar com Leões, de Paolo Marinou-Blanco, venceu o prémio de Melhor Filme de Comédia. A Melhor Curta-Metragem de Ficção foi para Tapete Voador, de Justin Amorim. Cão Sozinho, de Marta Reis Andrade, levou para casa o Sophia para Melhor Curta-Metragem de Animação. José Martins, de A Memória do Cheiro das Coisas, foi distinguido como Melhor Ator Protagonista e Joana Santos, que entra no filme On Falling, recebeu o prémio de Melhor Atriz Protagonista. O Melhor Ator Coadjuvante foi Nuno Lopes, do filme Lavagante, que também venceu o prémio de Melhor Argumento Adaptado.O prémio de Melhor Documentário em Longa-Metragem foi para A Mulher Que Morreu de Pé, de Rosa Coutinho Cabral e António Cabral, e a Melhor Curta-Metragem de Documentário foi para Estava Escuro na Barriga do Lobo, de Joana Botelho. Casa-Abrigo, de Márcio Laranjeira, venceu na categoria de Melhor Série/Telefilme. O filme As Meninas Exemplares, de João Botelho, ganhou nas categorias de Melhor Figurino e Melhor Maquilhagem, Caracterização e Cabelos. .Academia Portuguesa de Cinema anuncia pré-selecionados para candidatura a Óscar."Grand Tour" de Miguel Gomes é o candidato de Portugal na corrida aos Óscares