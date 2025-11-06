Dinheiro Vivo DN Brasil Men's Health Women's Health
Colin Farrell em Macau: nem trágico, nem burlesco.
Cultura

'Balada de um Pequeno Jogador'. O brilho das imagens e a sua retórica

Depois de 'Conclave', sobre os bastidores do Vaticano, Edward Berger assina Balada de um Pequeno Jogador, procurando alguma vertigem espetacular nos casinos de Macau — muitos néones e pouco cinema.
João Lopes
Publicado a
Atualizado a
Cinema
estreias da semana
