Susana Lima assumiu a direção da Companhia Portuguesa de Bailado Contemporâneo, instalada em Marvila, em 2024.
Susana Lima assumiu a direção da Companhia Portuguesa de Bailado Contemporâneo, instalada em Marvila, em 2024.Foto: Leonardo Negrão
Cultura

Bailado contemporâneo numa sala “fora da caixa”: 'CASA' estreia no Capitólio

Companhia Portuguesa de Bailado Contemporâneo lança Rota dos Pequenos Palcos com um espetáculo desenhado para chegar a todo o país. Seis coreógrafos criaram quatro peças em torno do conceito de casa.
Carla Alves Ribeiro
Bailado
edição impressa
dança contemporânea
Companhia Portuguesa de Bailado Contemporâneo

