Bad Bunny será a atração principal do espetáculo no intervalo do Super Bowl do próximo ano

O tradicional espetáculo do intervalo do Super Bowl, que já foi encabeçado por grandes artistas como Madonna, Michael Jackson e Rolling Stones, atrai anualmente dezenas de milhões de espectadores.
David Pereira
O rapper porto-riquenho Bad Bunny será o cabeça de cartaz do espetáculo no intervalo do Super Bowl de 2026, agendado para 8 de fevereiro em Santa Clara, no estado da Califórnia, anunciou no domingo, 28 de setembro, a liga de futebol americano (NFL).

O artista de 31 anos confirmou, através de um vídeo publicado no seu Instagram, que iria atuar nessa noite.

"O que sinto transcende-me. É por todos os que vieram antes de mim e correram quilómetros para que eu marcasse este ensaio. É pelo meu povo, pela minha cultura e pela nossa história", disse Bad Bunny num comunicado divulgado pela NFL.

O rapper encerrou recentemente uma série de concertos em San Juan, capital de Porto Rico, intitulada "No Me Quiero Ir De Aqui", que atraiu mais de meio milhão de fãs.

O cantor anunciou que não viajará para os Estados Unidos para a sua próxima digressão mundial, que vai passar pelo Estádio da Luz a 26 e 27 de maio do próximo ano, devido ao risco de rusgas policiais da Agência de Imigração e Alfândega (ICE) durante os seus concertos.

Bad Bunny em dose dupla: concerto extra anunciado para Lisboa no próximo ano
Estados Unidos
Super Bowl
Bad Bunny

