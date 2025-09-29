Bad Bunny será a atração principal do espetáculo no intervalo do Super Bowl do próximo ano

O rapper porto-riquenho Bad Bunny será o cabeça de cartaz do espetáculo no intervalo do Super Bowl de 2026, agendado para 8 de fevereiro em Santa Clara, no estado da Califórnia, anunciou no domingo, 28 de setembro, a liga de futebol americano (NFL).O artista de 31 anos confirmou, através de um vídeo publicado no seu Instagram, que iria atuar nessa noite. "O que sinto transcende-me. É por todos os que vieram antes de mim e correram quilómetros para que eu marcasse este ensaio. É pelo meu povo, pela minha cultura e pela nossa história", disse Bad Bunny num comunicado divulgado pela NFL.. O tradicional espetáculo do intervalo do Super Bowl, que já foi encabeçado por grandes artistas como Madonna, Michael Jackson e Rolling Stones, atrai anualmente dezenas de milhões de espectadores.O rapper encerrou recentemente uma série de concertos em San Juan, capital de Porto Rico, intitulada "No Me Quiero Ir De Aqui", que atraiu mais de meio milhão de fãs.O cantor anunciou que não viajará para os Estados Unidos para a sua próxima digressão mundial, que vai passar pelo Estádio da Luz a 26 e 27 de maio do próximo ano, devido ao risco de rusgas policiais da Agência de Imigração e Alfândega (ICE) durante os seus concertos..Bad Bunny em dose dupla: concerto extra anunciado para Lisboa no próximo ano\n