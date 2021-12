Atriz espanhola Verónica Forqué foi encontrada morta em casa

A atriz espanhola Verónica Forqué, que trabalhou, entre outros, com Pedro Almodóvar, foi encontrada morta esta segunda-feira (13 de dezembro) na sua casa, em Madrid, aparentemente como consequência de um suicídio, confirmaram fontes policiais à AFP. Faleceu aos 66 anos.

"Tirou a vida na sua casa, em Madrid", declararam essas fontes, sem dar mais detalhes.

Filha do diretor José María Forqué, Verónica nasceu em Madrid em 1955 e começou a trabalhar em cinema nos filmes do pai no início dos anos 70.

Incluída em 1984 no elenco do filme de Pedro Almodóvar "Que Fiz Eu Para Merecer Isto?", uma das principais atrizes do cinema espanhol teve o papel protagonista em "Kika" (1993), do mesmo diretor.

Recebeu quatro vezes os Prémios Goya, incluindo o de melhor atriz pelo seu papel em Kika.

"Adeus, Verónica Forqué. Trabalhei há anos com ela e a minha lembrança é a de uma mulher doce, espiritual e boa companheira. RIP", declarou o ator espanhol, Antonio Banderas, no Twitter.