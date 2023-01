Ator Jeremy Renner sofre acidente e está em estado crítico

© Theo Wargo / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

A estrela de cinema Jeremy Renner, conhecido por interpretar Gavião Arqueiro em vários sucessos de bilheteira da Marvel, está em estado crítico, mas estável após um acidente, disse no domingo um representante do ator aos media norte-americanos.

Renner estava a limpar a neve quando sofreu ferimentos graves, segundo afirmou o representante de Renner ao The Hollywood Reporter e ao Deadline.

"Podemos confirmar que Jeremy está em estado crítico, mas estável, com ferimentos devido a um acidente relacionado com o clima, na remoção da neve", disse o representante de Renner, sem especificar onde ocorreu o acidente.

"A sua família está com ele. Está a receber cuidados excelentes", acrescentou o representante, que não se quis identificar.

Renner, 51 anos, foi indicado a dois Óscares pelo desempenho de personagens "The Hurt Locker" e "The Town". Também interpretou Clint Barton, também conhecido como super-herói Gavião Arqueiro, em vários filmes da Marvel e numa recente minissérie.

O ator tem uma propriedade perto de Mt Rose-Ski Tahoe, uma área perto de Reno, Nevada, que foi atingida por tempestades de inverno, de acordo com o The Hollywood Reporter.

Recentemente, partilhou nas redes sociais sobre as condições climáticas severas na área ao redor do Lago Tahoe, que faz fronteira com a Califórnia e Nevada. Trata-se de um destino de esqui de renome mundial.

A 13 de dezembro, Renner publicou a foto de um carro soterrado pela neve com a legenda "A queda de neve no lago Tahoe não é brincadeira".