Ator encontrado morto em casa. É a terceira morte de estrelas da K-Pop em dois meses

Cha In-ha, de 27 anos, foi encontrado morto em casa esta terça-feira. Era ator e também um dos elementos da banda de K-pop Surprise U. As causas da morte ainda não são conhecidas. É a terceira estrela sul-coreana a perder a vida no espaço de dois meses. Desde 2017, cinco jovens que faziam parte do mundo K-pop morreram.

Lee Jae-ho adotou o nome artístico de Cha e estreou-se no cinema em 2017. Integrou o elenco do filme You, Deep Inside of Me e participou na série televisiva Love With Flaws. Fez parte do grupo Surprise U, composto por cinco elementos, que lançou dois álbuns.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

A agência do ator, Fantagio, manifestou o "mais profundo pesar" pela morte de Cha In-ha. Uma "notícia difícil de acreditar", referiu numa nota em que pede que não sejam partilhados rumores, por respeito à família.

O desaparecimento de Cha In-ha volta a colocar no centro das atenções a discussão à volta da pressão, ansiedade e cyberbullying que muitos dos artistas sul-coreanos enfrentam.

No mês passado, a popular cantora sul-coreana Goo Hara, de 28 anos, foi também encontrada morta na sua casa, em Seul. De acordo com a Reuters, a polícia encontrou no local um bilhete "pessimista", que tinha sido escrito à mão e deixado na mesa da sala de estar.

Antes, em outubro, a sua amiga, a cantora Sulli, foi igualmente encontrada sem vida em casa, sendo a causa mais provável o suicídio. Sofria de depressão severa. As duas estrelas faziam parte do universo K-pop e eram alvos de comentários maliciosos nas redes sociais. Aliás, a pressão mediática e o cyberbullying levaram Sulli a deixar o famoso grupo f (x) e a enveredar por uma carreira a solo, como atriz e cantora, e a apresentar um programa de televisão em que várias celebridades partilhavam a sua experiência com o bullying na internet.

O cantor Seo Min-woo, vocalista principal da banda 100%, considerado uma das maiores estrelas do género musical K-pop, morreu em março de 2018. Foi encontrado inconsciente na sua casa em Gangnam, Seul. Um ataque cardíaco foi a causa oficial da sua morte.

Já em dezembro de 2017, Jonghyyn, o principal cantor da banda SHINee, morreu deixando uma carta em que denunciava a pressão a que tantos artistas estão sujeitos: "Estou estilhaçado por dentro. A depressão que lentamente tem vindo a devorar-me consumiu-me finalmente, e eu não consegui vencê-la." Tal como Sulli, também Jonghyyn já se tinha queixado de que não podia falar abertamente dos seus sentimentos com medo de ser julgado pelo público e de como não conseguia ter verdadeiros amigos em quem confiar.