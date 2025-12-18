Dinheiro Vivo DN Brasil Men's Health Women's Health
Peaches: o palco como lugar autobiográfico.
Peaches: o palco como lugar autobiográfico.
Cultura

'As Lições de Peaches'. Foi você que disse “eletroclash”?

'As Lições de Peaches' acompanha a cantora canadiana Peaches em digressão, ao mesmo tempo que evoca momentos emblemáticos da sua evolução - para descobrir os contrastes do mundo do “eletroclash”.
João Lopes
Publicado a
Atualizado a
Loading content, please wait...
Cinema
estreias da semana
As estreias da semana
edição impressa

Artigos Relacionados

No stories found.
Diário de Notícias
www.dn.pt