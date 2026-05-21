Richard Avedon (1923-2004).
Richard Avedon (1923-2004).
Cultura

As fotografias de Richard Avedon renascem em Cannes

Os documentários ocupam um lugar importante no Festival de Cannes. Exemplo excecional é o novo filme de Ron Howard, 'Avedon', uma viagem fascinante pelo mundo fotográfico de Richard Avedon.
João Lopes
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