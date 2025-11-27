Dinheiro Vivo DN Brasil Men's Health Women's Health
Memórias históricas e narrativas do Alentejo.
Memórias históricas e narrativas do Alentejo.
'As Estações'. Arqueologia e lendas do Alentejo

De que falamos quando falamos do Alentejo? As Estações, primeira realização a solo de Maureen Fazendeiro, dá-nos a ver uma região feita de múltiplos cruzamentos de paisagens e memórias lendárias.
