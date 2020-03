Aproveitar a quarentena para conhecer melhor o Teatro São Carlos

De portas fechadas e com a atividade suspensa durante a quarentena, também o Teatro Nacional de São Carlos inicia esta segunda-feira a disponibilizaronline, através do seu site e redes sociais,conteúdos de livre acesso.

Para já, o destaque da programação #SãoCarlosEmSuaCasa é um podcast diário: de segunda a sexta-feira, sempre às 13.00, Jorge Rodrigues conduz um programa de cerca de 30 minutos em que narra algumas das histórias e da história do teatro. Muitos pretextos para ouvir a melhor música e saber mais sobre os quase 227 anos de vida de São Carlos.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

Haverá ainda uma outra rubrica, intitulada "Eu, músico", como se explica no comunicado: "Diariamente, garantimos espaço para que os elementos do Coro do Teatro Nacional de São Carlos e da Orquestra Sinfónica Portuguesa possam colaborar nesta partilha com a comunidade, através das mais variadas formas, desde a interpretação de excertos de obras, a outra formas mais criativas."

Além disso, o São Carlos prevê partilhar outros conteúdos já disponíveis noutras plataformas, como Arquivos RTP, Memórias da Ópera e outros

"Com esta iniciativa queremos estar mais próximo dos que estão em casa e de todos os que atravessam momentos mais difíceis. Queremos também dar a conhecer melhor, a nossa casa, a casa da Ópera em Portugal: o Teatro Nacional de São Carlos, a sua Orquestra, o seu Coro, todos os seus profissionais através de estórias e de momentos inesquecíveis", explica no comunicado Conceição Amaral, presidente do Conselho de Administração do OPART.