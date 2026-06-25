Como construir uma estética da juventude?
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Cultura

'Aos nossos Amigos'. À procura das imagens de uma geração

Coprodução luso-espanhola, Aos Nossos Amigos, de Adrian Órr, documenta a existência de um grupo de jovens de Madrid — é um processo de transformação de sensibilidades e relações humanas.
João Lopes
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