'Aos nossos Amigos'. À procura das imagens de uma geração

Está por escrever um inventário formal sobre o modo como muitos filmes passaram a ser rodados com a câmara à mão, em movimentos ininterruptos e agitados, porventura definindo um novo “género” — com resultados inevitavelmente diversos, em tudo alheios, por exemplo, à herança de um autor como John Cassavetes. Aos Nossos Amigos, do espanhol Adrian Órr, resultante de uma coprodução luso-espanhola (João Salaviza é um dos produtores), aí está como um exemplo mais dessa tendência que, se não define uma estética, envolve a afirmação de uma ética.Documenta-se a existência de Sara e Pedro, jovens de um subúrbio operário de Madrid, numa relação no interior de um grupo de amigos que se vai transfigurar a partir do momento em que Sara começa a estudar teatro... Que vemos, então? Pois bem, um acompanhamento sistemático, eventualmente obsessivo, de um conjunto de personagens a que a câmara se “cola”, de alguma maneira enfatizando todos os gestos e atos que as figuras principais protagonizam. A opção tem tanto de motivador como de desconcertante, uma vez que envolve um paradoxo: por um lado, procura-se uma intensidade emocional enraizada numa evidente cumplicidade com tais figuras; por outro lado, os valores clássicos do espaço/tempo são substituídos por uma fórmula de rodagem alheia às nuances dramáticas de cada situação.Entenda-se: a experiência resulta de meios técnicos austeros, geridos com a maior exigência profissional. Aliás, estas observações vão a par do reconhecimento dessas outras formas de cumplicidade que filmes como Aos Nossos Amigos claramente estabelecem com um público (incluindo alguma crítica) que neles se projeta e reconhece — assim o testemunham os ecos muito positivos dos festivais por onde o filme já passou. Trata-se tão só de perguntar se os valores geracionais que aqui se exprimem envolvem apenas uma energia circunstancial, certamente contagiante, ou decorrem de um conceito de cinema ainda à procura da sua consistência.Dito isto, e não esquecendo o estado lamentável em que, no nosso país, se encontra o consumo do cinema (português ou não), importa acrescentar que Aos Nossos Amigos é um filme que, realmente, merece ser descoberto. E tanto mais quanto, para lá daquelas questões de linguagem que suscita, há nele a vontade de retratar um coletivo juvenil sem ceder a generalizações fáceis — e também sem transformar a narrativa num “sermão” sobre formas de comportamento.