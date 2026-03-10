“Ao ir para o Brasil, D. João VI foi o único monarca que conseguiu realmente enganar Napoleão”
Faz 200 anos que morreu o rei português que atravessou o Atlântico e tornou o Rio de Janeiro a capital do Império. Ricardo Raimundo, autor de livros como 'Enigmas e mistérios da História de Portugal' e 'Fact-Checking à História de Portugal', explica quem foi este D. João VI, que acabou envenenado.
