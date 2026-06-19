Dos Gestos e das Formas - Diálogo de Coleções
Dos Gestos e das Formas - Diálogo de ColeçõesFoto: Paulo Spranger
Cultura

Antigo e contemporâneo unem-se em exposição no Museu do Chiado

O Museu Nacional de Arte Contemporânea e o Museu Nacional de Arte Antiga cruzam-se em 'Dos Gestos e das Formas - Diálogo de Coleções', lembrando que até 1911 eram uma só instituição.
Carla Alves Ribeiro
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