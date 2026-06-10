Antes do Primavera Sound há concertos gratuitos no Porto esta quarta-feira

O Primavera Sound Porto começa na quinta-feira, 11 de junho, mas já esta quarta-feira haverá concertos gratuitos na cidade.Dino d’Santiago, que também vai atuar no festival no sábado, no âmbito do projeto Criolo, Amaro Freitas & Dino, atua no Largo Amor de Perdição, a partir das 20h30. Antes disso, durante a tarde, irá decorrer na Concha Acústica, nos Jardins do Palácio de Cristal, a iniciativa Primavera na Galeria, que irá reunir três projetos diferentes: às 16h00 sobe ao palco a brasileira Giovani Cidreira, às 17h00 será a vez da banda portuense Marquise, e, a fechar, atua Ela Minus.O objetivo desta iniciativa do Primavera Sound Porto é aproximar artistas e público. O festival arranca na quinta-feira e decorre até domingo, com 56 artistas distribuídos por quatro palcos, com destaque para The xx, Gorillaz, Massive Attack e Peggy Gou e Dixon..Criolo leva novo projeto com Dino D’Santiago e Amaro Freitas ao Primavera Sound, no Porto