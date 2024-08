Angra do Heroísmo acredita no cinema português

O DN esteve nos Açores, na Terceira no Cine-Atlântico, a Mostra de Cinema Português. Termina este domingo a oitava edição deste caso de amor de Angra do Heroísmo com o cinema português. Beatriz Batarda foi uma das convidadas de uma celebração que acaba por ser um caso de serviço público que leva os filmes portugueses que não chegam normalmente à bela ilha açoreana.