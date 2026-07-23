Arthur H: escutando as canções ciganas.
Arthur H: escutando as canções ciganas.
Cultura

'Ange'. À procura das emoções e da sua música

Tony Gatlif, francês nascido na Argélia, continua a celebrar a música e os valores da cultura cigana — estreado em Cannes, o filme 'Ange' é o exemplo mais recente da sua viagem cinematográfica.
João Lopes
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