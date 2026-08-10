Anabela - 40 anos de carreira: "Quero continuar a olhar para o futuro com este disco" (com vídeo)
Gerardo Santos
Cultura

Anabela - 40 anos de carreira: "Quero continuar a olhar para o futuro com este disco" (com vídeo)

Anabela celebra 40 anos de carreira e 50 anos de vida com um novo álbum gravado com orquestra, um concerto de comemoração e a mesma paixão que a levou, aos 16 anos, a conquistar o Festival da Canção
Cecília Carmo
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