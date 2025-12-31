Dinheiro Vivo DN Brasil Men's Health Women's Health
Helen Mirren e Kate Winslet: um conto moral.
Helen Mirren e Kate Winslet: um conto moral.
Cultura

'Adeus, June'. Uma família entre palavras e silêncios

Adeus, June é a primeira realização de Kate Winslet. Observando uma família com muitas tensões, o filme tem como trunfo principal um elenco que inclui Helen Mirren, Andrea Riseborough e Toni Collette.
João Lopes
Publicado a
Atualizado a
Loading content, please wait...
Cinema
Cultura
Kate Winslet
edição impressa
Estreia da Semana
helen mirren

Artigos Relacionados

No stories found.
Diário de Notícias
www.dn.pt