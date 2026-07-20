São apenas 2128 os trabalhadores inscritos Registo dos Profissionais da Área da Cultura (RPAC).
São apenas 2128 os trabalhadores inscritos Registo dos Profissionais da Área da Cultura (RPAC).Foto: Carlos Carneiro/Global Imagens
Cultura

Adesão à proteção social da Cultura deve depender de “opção expressa” do trabalhador, propõe relatório

Grupo de trabalho para a revisão do Estatuto dos Profissionais da Área da Cultura, em vigor desde 2022, defende que a inscrição no Registo dos Profissionais da Área da Cultura (RPAC) deve ser separada da integração no regime de proteção social criado para o setor.
Publicado a
Loading content, please wait...
Trabalho
Margarida Balseiro Lopes
Estatuto dos Profissionais da área da Cultura
Ministério da Cultura, Juventude e Desporto
Diário de Notícias
www.dn.pt