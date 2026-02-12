Saja Kilani: escutando a voz de Hind Rajab.
'A Voz de Hind Rajab'. O cinema à escuta de uma voz

A história de uma menina palestiniana com cinco anos de idade, morta por forças israelitas na faixa de Gaza, é a matéria central de 'A Voz de Hind Rajab'.
João Lopes
